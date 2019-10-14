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Milli Savunma Bakanı Akar: Harekatı olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BAKANI AKAR: HAREKATI EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Hulusi Akar, 6. gününde başarıyla devam eden Barış Pınarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harekatı olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Hulusi Akar, devam eden Barış Pınarı ile ilgili siyasi liderleri bilgilendirdiği ziyaretlerine devam etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ve harekat hakkındaki son durumu paylaşam Bakan Hulusi Akar, CHP Genel Merkezi'nden çıkışı sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı ve Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulundu.

Hulusi Akar, 6. gününde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harekatı olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Son dakika: Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı ne zaman sona erecek? SON DAKİKA: HULUSİ AKAR’DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: BARIŞ PINARI HAREKATI NE ZAMAN SONA ERECEK?

HAREKAT NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Akar "Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte. Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta. Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı

"HAREKATIN HEDEFİ TERÖRİSTLER"

Akar, "Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız. Bu harekatın hedefinde teröristler var. DEAŞ ile hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. DEAŞ hapishanesine vardığımızda PKK'lıların YPG'lilerin oradaki DEAŞ'lılar kaçırdığını tespit ettik." diye konuştu.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede herhangi bir terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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