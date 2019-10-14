Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Münbiç nerede?
Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Suriye Milli Ordusu ve Türk tankları Münbiç’e operasyonu başlattı. Suriye son dakika gelişmesinin ardından Münbiç nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Münbiç haritadaki yeri nedir? Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İşte, Münbiç’te son durum!
Münbiç nerede? Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Suriye'de Münbiç için operasyon başladı. Suriye Milli Ordusu, operasyon talimatının gelmesinin ardından Menbiç için operasyonun başladığını açıkladı. Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Peki Münbiç nerede? Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır.
MÜNBİÇ NEREDE?
Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.
Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi.
İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.
Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçmişti.
Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, ÖSÖ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti DAEŞ'den aldı.
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