Son dakika: Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı ne zaman sona erecek?

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6. gününde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harekatı olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız." dedi.