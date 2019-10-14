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14.10.2019
Son dakika: Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı ne zaman sona erecek?
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6. gününde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harekatı olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız." dedi.
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