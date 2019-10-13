Hulusi Akar yaralıları ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı devam ederken dün sınır hattını ziyaret etmişti. Akar'ın bu ziyaret sonrası Şanlıurfa'da tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.
Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattına gitmişti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklanmıştı.
Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçtikleri öğrenildi.
Bakan Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.
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