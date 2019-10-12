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TBMM Başkanı'nda tüm dünyaya DEAŞ mesajı: Birkaç ülkenin üstüne yıkılamaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TÜM DÜNYAYA SESLENDİ! KRİTİK DEAŞ MESAJI

ile ilgili konuşan Başkanı , "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya 'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir. ve 'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı Mustafa Şentop, "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz." dedi.

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Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HUKUK KURALLARI DOĞRULTUSUNDA"

"Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya 'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir.

REHABİLİTE ETMELİ

Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli.

KRİTİK DEAŞ MESAJI

ve 'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler.

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