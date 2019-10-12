TBMM Başkanı'nda tüm dünyaya DEAŞ mesajı: Birkaç ülkenin üstüne yıkılamaz
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir. DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz." dedi.
Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"HUKUK KURALLARI DOĞRULTUSUNDA"
"Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir.
REHABİLİTE ETMELİ
Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli.
KRİTİK DEAŞ MESAJI
DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler.
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