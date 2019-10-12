Mehmetçik Fırat'ın doğusunda! Teröristlere kıskaç...
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı cuma günü üçüncü gününü geride bırakırken, alan hakimiyetini kuran Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn’ın güneyine sarkmaya başladı. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları dün sabah erken saatlerden itibaren özellikle Resulayn'ı havadan ve karadan ağır şekilde bombaladı. Tel Abyad'da da Fırtına obüsleri terörist hedefleri ateş altına aldı. Hürriyet'in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, harekâtın önemli safhalardan biri de her iki ilçenin güneyine inilmesi olacak. Bunun için güney kırsalların bazı noktalarında kuşatma için harekete geçildi. İlçeler, güneyden kuşatıldıktan sonra kuzeye doğru süpürme başlayacak. Teröristler böylece güneyde ve kuzeydeki sınır hattında bulunan birliklerin kıskacıyla etkisiz hale getirilecekler.
GÜNEYDEKİ SIĞINAKLARA BOMBA
Her iki ilçeyi güneyden kuzeye doğru çember içine alacak bu plan kapsamında dün Resulayn'ın güney kesimlerinde yerin altındaki kalın beton tünellerle oluşturulmuş karargâh, barınak ve cephanelik olarak kullanılan sığınaklar Türk jetlerinin hedefi oldu. F-16'lar lazer güdümlü nüfuz edici bomba (NEB) olarak bilinen beton delici 870 kiloluk MK-84'lerle yerin altındaki beton sığınakları ve tünelleri imha etti. NEB'ler, betona vida gibi girdikten sonra tünellerin içinde patladı. Patlamalar Ceylanpınar'da da duyuldu. Sözleşmeli piyade er Ahmet Topçu'nun buralardaki tünelleri kullanan teröristlerce şehit edildiği öğrenildi. Tünellerde çok sayıda mühimmat bulunduğu için vurulan yerlerde birbiri ardına çapı 100 metreyi bulan mantar şeklinde dumanlar oluştu.
9 NOKTADA KESKİN NİŞANCILAR
Resulayn içinde 9 farklı noktada keskin nişancıların yerleri belirlendi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, keskin nişancıların bulunduğu üç yere nokta atışlarıyla karşılık verildi. Resulayn merkezinin iç tarafında sivillerin yaşadığı binalar ve ibadethanelere yerleşen keskin nişancıların, kara harekâtının ilerlemesiyle sürekli yer değiştirdikleri de belirlendi. Terör örgütünün Resulayn'da çok sayıda Amerikan piyade tüfeği, tanksavar, havan, roketatar, Doçka tipi ağır makineli tüfekler depoladığı da tespit edildi. Resulayn'da Tel Halif ve Ebu Bekçi köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgede bir kontrol kulesini ele geçirdiği iddia edildi.
TEL ABYAD DA VURULDU
Fırtına obüsleri Tel Abyad'ın merkezi ve güneyini dün sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden vurmaya başlayarak burada da örgüte ağır darbe indirmeye devam etti. Türkmen köyleri Ain Erus ve Hammam'daki teröristler, TSK'nın hedefi oldu. PKK/YPG üyeleri, özellikle Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. Bölgeye daha önce giren SMO mensupları da pikaplara monteli ağır makineli silahlarla ilçenin güneybatısını vurdu. Sınır hattına TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam etti. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale'ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK'nın zırhlı araçları getirildi.
İKİ İLÇEDE KATEDİLEN MESAFELER
İletişim Başkanlığı, Tel Abyad bölgesinin batı sektöründe 7.7 kilometre, doğu sektöründe 9 kilometre, Resulayn bölgesi batı sektöründe 3.1 kilometre, doğu sektöründe de 4.8 kilometre ilerleme sağlandığını açıkladı. El Yabse, Tel Fander, Tel Abyad'daki Müşeyrfe, Dedat, Berzan, Cüdeyde, Gısas, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri ele geçirilen yerler oldu.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KAÇTI
Kırsalda büyük kayıplar veren terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ilçe merkezlerinden kaçtığı, geride kalanlara 'bulundukları noktaları terk etmemeleri ve direnmeleri' talimatı verdikleri belirtildi. Teröristlerin TSK'nın ilerleyişini yavaşlatmak için şehir merkezinin içlerinde mevziler kazdığı ve farklı bölgelere dağılarak alanı genişletmeye çalıştığı belirlendi. Sınır hattındaki üslerini terk eden teröristlerin şehir yerleşiminin içlerindeki sivillerin yaşadığı binaları karargâh yaptıkları, buralara mühimmat ve yaşamsal malzeme yığdıkları bildirildi.
Hürriyet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Harekatı eleştiren meclis üyesine gözaltı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
- Türkiye'ye bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan
- Öğrencilerden anlamlı destek!
- Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe
- MSB açıkladı: Ateş açılmadı
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- Başkan Erdoğan, Millileri arayarak tebrik etti
- BMGK'nin harekatı durdurma çağrısına Rusya vetosu
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?
- 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- A Haber kameramanı keskin nişancıların saldırısını anlattı |Video
- Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi