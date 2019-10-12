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Mehmetçik ve SMO, teröristlerin ikmal yolunu kesti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TERÖRİSTLERİN İKMAL YOLU KESİLDİ

’nın 4. gününde adım adım ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve birlikleri 15 köyü terörden arındırarak hainlerin kritik noktalarla olan bağlantı yolunu kesti.

9 Ekim'de başlayan ''nın dördüncü gününde sivillerin zarar görmemesi için emin adımlarla ilerleyişini sürdüren Türk ordusu ve birlikleri, sıcak çatışmaya girdiği ile Resulayn'daki 14 köyü terörden arındırdı. Köylerde EYP kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Böylece köylerle terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yolları kesildi.

Teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise /'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Harekatta 415 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.

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CEYLANPINAR BOŞALDI

Türk obüs ve topçu birlikleri, dün sabah itibarıyla Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Karadan ise ile SMO birliklerinin teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Sokak çatışmalarının olduğu ilçenin kırsalında terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bölge sakinleri Ceylanpınar'ı boşalttı.

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6 SMO ASKERİ ŞEHİT

TSK ile ortak hareket eden Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Dedat Köyü'nde arama tarama çalışmaları yaparken gizlenen YPG/PKK'lılar tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada 6 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Daha sonra birlikleri köyü teröristlerden kurtardı.

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TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINDA

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin önceki gün roket ve havanla düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 7 sivil şehit oldu, 85 kişi de yaralandı. TSK, topçu birliklerce ateş altına aldığı bölgede çocuklarımızın kanını yerde bırakmadı. Teröristlerin, özellikle Tel Abyad'da TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği belirlendi.

RESULAYN PAKETİ!

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 terörist kafalarına çuval geçirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.



YPG TÜNELLERİNE BETON DELİCİ BOMBA

F-16 savaş uçaklarına Nüfuz Edici Bomba () yüklendi. Harekatta ilk kez kullanılan tamamen yerli imkanlarla üretilen beton delici NEB'lerle teröristler saklandıkları tünellerde imha ediliyor. Tel Halef Köyü'nde örgüte ait sözde bayraklar indirildi.

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