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ABD çizgiyi aştı! Başkan Erdoğan'a yaptırım istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
ABD ÇİZGİYİ AŞTI! ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

'nda kendi elleriyle besledikleri terörist ortakları öldürülen panikten ne yapacağını şaşırdı. Temsilciler Meclis'i, Trump'ın çekilme kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunarken Başkan Erdoğan'a da yaptırım uygulanmasını istedi.

Temsilciler Meclisine Beyaz Saray'ın 'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütü / hedeflerine yönelik dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

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TRUMP'IN ÇEKİLME KARARI ELEŞTİRİLDİ

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı 'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

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TERÖRİSTLERE "ORTAK" DENDİ

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

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BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLAR İÇİN DE YAPTIRIM TALEBİ

Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor.

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Necati t&#252;rker Necati türker

Arkadaşlar biz amerikadan önce bizim önceki hökümetlere kızalım cünkü tüekiyeyi şamar oğlanıgibi görüyorlardı şimdi bunlsrı dinlemeyip kendi çıkarlarını korumakiçin ve bunların hayalş büyük israil pilanlarının önüne setçektiği için hazmedemiyorlar amerika fıransa ekonomik anbatgo uygulayacaklarmış ne fark eder dünya avrupa amarikadan ibaret değil amarika resesyona girdi neyapsalar önüne geçemiyorlar bunları halkının gözünden kaçırmakiçin türlü oyunlar türlü yalsnlara baş vuruyorlar bu ambargodan türkiye zarar görebilir amma bunlar dahaçok zarar göreceklerikesin türkiyeninde amerikan üsterini derhal kapatıp kimin çok zarar göreceğini göstermesi zsmznı geldide geçiyor allah aşkına yıllardır bunların zararından başka türkiyeye neyaptılar kıbrıs harekatında rahmetli ecevit ve rahmetli erbakan hökümetine anbargo uyguladılar neoldu türkiye battımı bugün karşılarına daha güçlü çıktı atalarımız domuzderisinden post gevurdan dost olmazdeye boşuna söylememişler amma bizim içimizdeki cahiller anl

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 15:19
ABDULKADİR ABDULKADİR

Türkiye kötü birşey yapmıyor, teröristlerle mücadele ediyor, masum insanlara yardım ediyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 12:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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