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Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
DONALD TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Başkanı 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinde tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğim" dedi.

Başkanı , Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinden ekonomisini hedef alan açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.

ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.

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T&#252;rk&#252;m Türküm

Kuzey Kore ye çattı olmadı, Çin e çattı olmadı, Rusya ya çattı olmadı, Venezuela ya çattı olmadı, AB ye çattı olmadı, şimdi de Türkiye ye çatmak istiyor yersen artık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:40
Osmanlı fermanı Osmanlı fermanı

NATO nun çöküş nü göreceğiz yakında inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 22:46
Adem Adem

Asalik ABD Türkiye Cumhuriyeti devleti ile oyun oynanmayacagini gösterelim incirlikten derhâl kovulmali

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 22:08
ismail dkl ismail dkl

o is oyle olmaz, yiyorsa kacmayacaksin, savasacaksin, yok ekonomi dersen onu da dene... elinde bir incirlik kaldi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır4
cevapla 07.10.2019 21:00
Sadi Poyraz Sadi Poyraz

Biz Sizin Gibi İki asırlık bir devlet değiliz yahudi bozması bizim saçaklarımız ulu çınar misali Et yemeyiz ot yeriz gerekirse Her şeyimizi Vatanımıza Feda ederiz Dünya töristi Şeytanın Çocuğu

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 07.10.2019 20:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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