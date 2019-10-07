Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinde tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Trump, "Daha önce de ciddiyetle belirttiğim gibi yinelemek gerekirse, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa Türkiye’nin ekonomisini yok edeceğim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı öncesinden Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ
Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.
ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I've done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ekim 2019
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Kuzey Kore ye çattı olmadı, Çin e çattı olmadı, Rusya ya çattı olmadı, Venezuela ya çattı olmadı, AB ye çattı olmadı, şimdi de Türkiye ye çatmak istiyor yersen artık.cevapla 07.10.2019 23:40
NATO nun çöküş nü göreceğiz yakında inşallahcevapla 07.10.2019 22:46
Asalik ABD Türkiye Cumhuriyeti devleti ile oyun oynanmayacagini gösterelim incirlikten derhâl kovulmalicevapla 07.10.2019 22:08
o is oyle olmaz, yiyorsa kacmayacaksin, savasacaksin, yok ekonomi dersen onu da dene... elinde bir incirlik kaldi...cevapla 07.10.2019 21:00
Biz Sizin Gibi İki asırlık bir devlet değiliz yahudi bozması bizim saçaklarımız ulu çınar misali Et yemeyiz ot yeriz gerekirse Her şeyimizi Vatanımıza Feda ederiz Dünya töristi Şeytanın Çocuğucevapla 07.10.2019 20:48
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