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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı 'in, 'li mevkidaşı ile 'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "Genelkurmay Başkanı , dün Türk Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.

ile ABD'nin 'nun iki kilit üyesi olarak güçlü askeri ilişkilerini devam ettirdiğine vurgu yapan Halfhill, "İki askeri lider, 'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı." açıklamasında bulundu.

Milli Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, 'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

yapılan yazılı açıklamada, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da mevkidaşına bilgi verdi.

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