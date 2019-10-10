Yine şaşırtmadı! CHP'li Canan Kaftancıoğlu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'e destek açıklamasının ardından Kaftancıoğlu daha fazla dayanamayıp, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, teröristlerin sivilleri hedef alan saldırılarını görmezden gelerek "Savaşa hayır" paylaşımında bulundu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD, İsrail, Mısır, S. Arabistan ve AB karşı çıkarken ülkemizde parti olarak karşı çıkan bir tek HDP oldu. HDP'nin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'e destek açıklamasının ardından Kaftancıoğlu daha fazla dayanamayıp, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı.
"SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"
Kaftancıoğlu, "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye'nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.
Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır.
Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini kullandı.
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