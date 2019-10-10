Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Oktay, TRT World televizyonunda katıldığı programda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'de çok sayıda Kürt kökenli vatandaşın yaşadığına, AK Parti'nin en fazla Kürt kökenli milletvekiline sahip siyasi parti olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:
"Biz Kürtlerle mücadele etmiyoruz. Biz dünyanın bu bölgesinde yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Biz PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Araplar hep beraber yaşıyor. Bununla ilgili sorun yok. Ama hiçbir terör örgütünün veya ülkenin bize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Buna DEAŞ da dahil."
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal operasyonu olmadığının altını çizen Oktay, "Siviller kendi topraklarına dönebilsin diye biz burada bir bölgeyi istikrarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Buna Suriyeli Kürtler de dahildir." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, harekatın başında olduğunu ve sürekli bilgi aldığını belirten Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü harekatın başarıyla devam ettiğini belirtti.
SAVAŞ UÇAKLARIMIZ DAHA DERİNE İNDİ
Oktay, "Tel Abyad'dan 8 kilometre kadar Suriye'nin içine girildi. Resulayn'dan ise yaklaşık 4,5-5 kilometre derinliğe kadar ilerlenmiş durumda. Savaş uçaklarımız ise daha derine indi." diye konuştu.
OPERASYONDA HEDEF
Oktay, hedefin 30 kilometre derinliğe kadar inmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. Biz daha önce de dünyaya ilan ettik. En başından beri bölgemizde terör koridoru, terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz."
Harekatın bir diğer önemli amacını, "güvenli bölge oluşturmak" şeklinde ifade eden Oktay, "Biz yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırlıyoruz. Bu sayede bu kişiler gönüllü olarak kendi topraklarına dönebilecek." dedi.
Oktay, Türkiye'nin sivil kayıp olmamasına özen gösterdiğini vurgulayarak, "Belli bir bölgede teröristlerin bulunduğunu gösteren yeteri kadar veri olmadıkça orayı bombalamayacağız." şeklinde konuştu. Oktay, şöyle devam etti:
"Harekatın başlamasından bu yana Suriye tarafında hiçbir sivil hayatını kaybetmemiştir. Ancak Türkiye tarafına yüzlerce roket ve havan topu saldırısı oldu. Bu saldırılarda 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü. Sadece PKK değil, DEAŞ da var."
Oktay, hiçbir ülkenin, sınırındaki terör örgütüne ve bu örgütün saldırısıyla vatandaşlarının zarar görmesine müsaade etmeyeceğini, Türkiye'nin de buna izin vermeyeceğini vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ mensupları ve bunların ailelerinin durumu hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, oluşturulacak güvenli bölgede hiçbir teröristin veya DEAŞ teröristinin yaşamasına izin vermeyeceklerini dile getiren Oktay, tutuklu DEAŞ'lıların da geldikleri ülkelere gönderileceğini aktardı.
Oktay, şunları kaydetti:
"Bunların birçoğu Avrupa'dan gelmişti. Kadınları ise DEAŞ teröründen kurtarmak için programlar uygulayacağız. Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristler listesinde 75 binden fazla kişinin ismi var. Bu listeyi bir filtre olarak kullanıyoruz. Böylece Türkiye'ye girmelerine veya (Türkiye'yi) Suriye'ye geçiş ülkesi olarak kullanmalarını engelliyoruz. Şu ana kadar 7 bin 500 kişiyi Türkiye'den sınır dışı ettik, 8 bin 500 kişinin ülkeye girişine izin vermedik. Bunlarla mücadele etme imkanımız var. Türkiye içinde de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Birkaç yıl önce meydana gelen saldırıları hatırlayın. Birçok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye belki de DEAŞ ile samimi ve sistematik şekilde mücadele eden tek ülkedir. Bu mücadelemiz de devam edecek."
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