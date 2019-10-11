Barış Pınarı Harekatına karşı çıktılar! Siz kimin odasısınız?
Tüm Türkiye, Barış Pınarı Harekatına destek açıklamaları yaparken üçü sendika, 2'si meslek örgütü olmak üzere 5 sivil toplum örgütü, harekata karşı çıktı. DİSK), KESK, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Eğitim-İş Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı karşı çıktıklarını ortak bildiriyle açıkladılar.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ve Eğitim-İş olmak üzereBarış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin mevcut sorunlarını daha da derinleştireceği ve DEAŞ'ın binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalınacağı gibi saçma ifadelerle ortak basın açıklaması yayınladılar.
Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı önceki operasyonlara atıfta bulunularak, savaş karşıtı kitlelerin 'hainlikle' suçlandığı belirtildi.
"Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır" başlığıyla yayınlanan saçma bildiride şu ifadeler yer aldı:
KÜSTAH SÖZLER: "ASKERİ MACERA..."
"Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir.
Ortadoğu'daki savaş politikalarının besleyip, büyüttüğü, Türkiye'de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren DEAŞ'ın dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiçbir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir bataklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazarlıklarda izin verilen bir kapsamda, onların sattığı ve satacağı silahlarla, hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak, üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir." denildi.
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SİZ KİMİN ODASINIZ DEMİŞSİNİZ ? PKK,PYD ODASI OLDUKLARI ARTIK İFŞA OLDULAR ...cevapla 11.10.2019 11:37
BU ADALARA BİR EL ATMAK ZAMANI GELMEDİ Mİ ? Ülkenin güvenlik güçlerine dil uzatanın dili kısatılmalı..cevapla 11.10.2019 11:35
Eğer bu vatan hainleri başka ülkede olsun o bildiriyi yapar yapmaz hepsi kodesi boylar ama bu güzelim ülkemde bunlar gibi hain devşirme topluluğuna hiç ses edilmiyorcevapla 11.10.2019 11:28
Reis'in ABD'nin bu borazanlarinin seslerini kesmesi gerekiyor.cevapla 11.10.2019 11:27
bunlar kendilerini ele verenler sesini çıkarmayan içleri kin dolu hainler dolu her yanımızcevapla 11.10.2019 11:18
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