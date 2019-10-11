11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türk savaş gemileri geri adım attırdı! Yavuz'un karşısına çıkmayacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ GERİ ADIM ATTIRDI!

’in daha derin sularında arama yapacak olan Yavuz sondaj gemisinin kazı yaptığı, bir bölümü ’nin kıta sahanlığı içinde kalan parseli Rum yönetiminden kiralayan İtalyan şirketi ENI geri adım attı ve "Karşımızda savaş gemisi varsa, Kıbrıs açıklarında sondaj yapmayız” açıklaması yaptı.

Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşan ENI CEO'su Claudio Descalzi, " anlaşmazlığında bir taraf savaş gemileriyle geliyorsa, gidip kuyu kazıp sondaj yapamayız. Kuyular için savaş çıkarma niyetimiz yok" dedi.

İtalyan şirketin geri adım atmasının "olumlu bir gelişme" olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş sonuç alınmasına yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM: MASAYA OTURUN

Bu arada , Kıbrıslı Rumların başvurusu üzerine KKTC'nin sivil yerleşime açmayı planladığı ve 1974'ten beri kapalı olan kentinde 1984 ve 1992 yıllarında alınmış Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmamasını istedi. Söz konusu kararlar, Maraş'ın 74 dönemindeki sakinleri dışında başkalarının yerleşimine açılmamasını öngörüyor. Konsey, Türk ve Rumlara, masaya oturmaları çağrısı yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN