Türk savaş gemileri geri adım attırdı! Yavuz'un karşısına çıkmayacak...
Doğu Akdeniz’in daha derin sularında arama yapacak olan Yavuz sondaj gemisinin kazı yaptığı, bir bölümü Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan parseli Kıbrıs Rum yönetiminden kiralayan İtalyan enerji şirketi ENI geri adım attı ve "Karşımızda savaş gemisi varsa, Kıbrıs açıklarında sondaj yapmayız” açıklaması yaptı.
Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşan ENI CEO'su Claudio Descalzi, "Enerji anlaşmazlığında bir taraf savaş gemileriyle geliyorsa, gidip kuyu kazıp sondaj yapamayız. Kuyular için savaş çıkarma niyetimiz yok" dedi.
İtalyan şirketin geri adım atmasının "olumlu bir gelişme" olduğunu söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş sonuç alınmasına yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.
BM: MASAYA OTURUN
Bu arada BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Rumların başvurusu üzerine KKTC'nin sivil yerleşime açmayı planladığı ve 1974'ten beri kapalı olan Maraş kentinde 1984 ve 1992 yıllarında alınmış Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmamasını istedi. Söz konusu kararlar, Maraş'ın 74 dönemindeki sakinleri dışında başkalarının yerleşimine açılmamasını öngörüyor. Konsey, Türk ve Rumlara, masaya oturmaları çağrısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'daki orman yangınlarında flaş gelişme
- Gözlerini bile açamadılar! 'Barış Pınarı' baskını
- Alçak saldırı! Acı haber geldi
- Trump'ı manipüle etmek için bu yola başvurdular
- Nobel Barış ödülünün sahibi belli oldu
- Can Dündar'ın, Fetih Suresi rahatsızlığı!
- Sözde haber ajansının 'Barış Pınarı'ını karalama çabası
- Sivil şehitlere veda! En acı kare
- ABD teröristlere vermişti! Bakın şimdi ne oldu
- Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama
- Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi
- Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası
- PKK yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
- SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SON DAKİKA: Cari işlemler dengesi açıklandı
- "TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
- SON DAKİKA: PKK'nın finansal kaynağına darbe! İşte operasyondan fotoğraflar...
- Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti
- Van Valiliği: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki
- Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama