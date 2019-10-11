Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
Suriye’de terörle mücadele eden askerlerimizden bir acı haber daha geldi. Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli? Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında, 30 yaşındaki Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu. Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.
Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli? Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu. Şehidimizin öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi. Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat'ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.
ABDÜLHAMİT BİLGEN KİMDİR?
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehidin öldüğü günün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.
Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen şehit oldu.
Aslen Diyarbakırlı olan ailenin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin'e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi'nin İstanbul'da çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi.
4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.
İKİ ŞEHİT ARKADAŞ AYNI KAREDE
Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat'ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı şehitlerinden aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) ile 31 Mayıs 2018 günü Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in (24) arkadaş olduğu ortaya çıktı.
Şehit arkadaşların Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta iki şehidin beyaz tişört giydiği ve masada bulunan başka bir arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise; Ünal Demir'in Abdülhamit Bilgen ile öz çekim yaparken yer alıyor.
Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Bozüyük'ün Kovalıca Köyü'nde 1 Haziran 2018 günü 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verilirken, Abdülhamit Bilgen cenazesinin yarın Bozüyük Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
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