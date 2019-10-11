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11.10.2019
Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen saldırıda şehit düşen vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları katıldı. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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