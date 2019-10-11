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Bilecikli yakın iki arkadaş yaklaşık bir buçuk yıl arayla şehit düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
İKİ ŞEHİT ARKADAŞ AYNI KAREDE

Barı�� Pınarı Harekâtı kapsamındaki operasyon sırasında Tel Rıfat'ta şehit olan Bozüyüklü Piyade Abdülhamit Bilgen ile geçen yıl 'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in arkadaşlığı, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı şehitlerinden aslen Erganili olan ve ailesi 'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Piyade Abdülhamit Bilgen'in (30) ile 31 Mayıs 2018 günü 'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in (24) arkadaş olduğu ortaya çıktı.

20 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Şehit arkadaşların Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta iki şehidin beyaz tişört giydiği ve masada bulunan başka bir arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise; Ünal Demir'in Abdülhamit Bilgen ile öz çekim yaparken yer alıyor.

Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Bozüyük'ün Kovalıca Köyü'nde 1 Haziran 2018 günü 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verilirken, Abdülhamit Bilgen cenazesinin yarın Bozüyük Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.,

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Tr42 Tr42

Dostluklarına cennette devam inşallah...

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evet5
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:54
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