11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK/YPG'den alçak saldırı: 2 şehit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
PKK/YPG'DEN ALÇAK SALDIRI: 2 ŞEHİT

Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN ACI HABER

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Rus Genelkurmayinin dedigi gibi; Türkler orda kan döktü, daha cikmazlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:36
Vatandaş Vatandaş

Yaa arkadaş yakınlı telfıratı ne bekliyorsunuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 18:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN