PKK/YPG'den alçak saldırı: 2 şehit
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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gökcebeyden
Rus Genelkurmayinin dedigi gibi; Türkler orda kan döktü, daha cikmazlar.cevapla 11.10.2019 20:36
Vatandaş
Yaa arkadaş yakınlı telfıratı ne bekliyorsunuz.cevapla 11.10.2019 18:57
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