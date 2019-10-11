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11.10.2019

11 yaşındaki şehit Elif Terim’in babası herkesi duygulandırdı: Devletimin uğruna bir değil 10 tane şehit veririm

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine dün Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen havan mermisinin isabet etmesi ile sokakta oyun oynarken şehit olan Elif Terim (11) bugün son yolculuğuna uğurlandı. 11 yaşındaki şehit Elif Terim’im babası Halil İbrahim Terim dünyaya ders niteliğinde açıklamalar yaptı. Baba Halil İbrahim, “İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bunların hakkından gelecektir. Biz buna inanıyoruz. Devletimizin arkasındayız. Bir değil binlerce Elif’im kurban olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine. Ben babasıyım üzüntülüyüm içim dolu ama devletime hiçbir şeyim yok. Bir değil 10 tane şehit veririm devletim uğruna. Hiçbir şey de olmadı Elhamdulillah. Bir şehit verdiğim için devletime gururluyum.” diye konuştu.

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