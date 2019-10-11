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11.10.2019
Şehit Yunus Mermer ile Abdülhamit Bilgen’in naaşları memleketlerine uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşları memleketlerine uğurlandı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle şehitlerden Yunus Mermer'in memleketi Konya'ya, Abdülhamit Bilgen'in ise ailesinin ikamet ettiği Bilecik'e gönderildi.
DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU
Öte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU
Öte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
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