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HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
HDP'Lİ BEŞTAŞ BEBEK KATİLLERİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU!

Terör örgütü , Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan Beştaş "'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan 'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.

Terör örgütü tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda 'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı oldu.

HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu |Video HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ BEBEK KATİLLERİNİ MECLİS'TE BU SÖZLERLE SAVUNDU |VİDEO

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI

Meclis'te konuşan HDP Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU
Son dakika: YPG/PKK sivilleri hedef aldı! Şanlıurfa'da bir çocuk daha şehit oldu SON DAKİKA: YPG/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ŞANLIURFA'DA BİR ÇOCUK DAHA ŞEHİT OLDU
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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VATANDAŞ VATANDAŞ

SUSTURUN BU HAİNLERİ.NOKTA

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cevapla 11.10.2019 10:58
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Hdp,li Pkk,bozuntulari Dünya,Medyasi,ve insanina sirin gözükebilmek adina,sanki podyuma cikmis Manken gibi Kuaförlerde süslenip Pahali Kaliteli Giyim icine Kamufule oluyorlar.Yani Kuzu Postuna bürünen Vahsi Kurtlar gibi. bu taktikler kimden?Tabii ki Fetöcülerden,ve ab.den.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:06
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