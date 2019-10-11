HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu
Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş "Türkiye'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan Türkiye'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.
Terör örgütü YPG tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.
Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.
HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI
Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.
HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.
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Hdp,li Pkk,bozuntulari Dünya,Medyasi,ve insanina sirin gözükebilmek adina,sanki podyuma cikmis Manken gibi Kuaförlerde süslenip Pahali Kaliteli Giyim icine Kamufule oluyorlar.Yani Kuzu Postuna bürünen Vahsi Kurtlar gibi. bu taktikler kimden?Tabii ki Fetöcülerden,ve ab.den.cevapla 11.10.2019 10:06
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