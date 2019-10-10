Son dakika: YPG/PKK sivilleri hedef aldı! Şanlıurfa'da bir çocuk daha şehit oldu
Son dakika haberine göre, Şanlıurfa Valiliği, "PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum Güneş (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde teröristlerin ateşlediği roket ve havanların isabet ettiği Ceylanpınar'da yaralanan ve Şanlıurfa'da tedavi gören Mazlum Güneş (11), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum Güneş'in de hayatını kaybetmesiyle gün içerisinde ilçede teröristlerin saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.
Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden "BARIŞ PINARI" harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
TOPLAM SİVİL ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin düzenlediği havan mermisi ve roketli saldırılarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 çocuğu, Şanlıurfanın Akçakale ilçesinde 1'i bebek 2 kişi ve Ceylanpınar ilçesinde ise 2 çocuk şehit oldu. Böylece sivil şehit sayısı 7'ye yükseldi.
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