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HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran teröristleri savundu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
YİNE HDP YİNE SKANDAL! TERÖRİSTLERİ SAVUNDU...

Fırat'ın doğusundaki 'li teröristleri temizlemek için başlatılan 'na teröristlerin siyasi uzantısı bir kez daha 'işgal' dedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ardından HDP , 9 aylık bebeği şehit eden kansızları ''ye çakıl taşı bile atılmadı' gibi sözlerle savundu.

Geçtiğimiz çarşamba günü Fırat'ın doğusunda 'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Başkomutan 'ın emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri 'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, 'nın siyasi uzantısı ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

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"ÇAKIL TAŞI BİLE ATILMADI"

'de basın toplantısı düzenleyen HDP : "Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Suriye'de çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.

HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ BEBEK KATİLLERİNİ MECLİS'TE BU SÖZLERLE SAVUNDU

HDP'li Meral Danış Beştaş bebek katillerini Meclis'te bu sözlerle savundu |Video HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ BEBEK KATİLLERİNİ MECLİS'TE BU SÖZLERLE SAVUNDU |VİDEO

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Mesut Mesut

Ne diyor bu kokana! Nerede ise ağlayacak teröristler geberiyorlar diye.

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cevapla 11.10.2019 21:47
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