HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran teröristleri savundu!

Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na teröristlerin siyasi uzantısı HDP bir kez daha 'işgal' dedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ardından HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 9 aylık bebeği şehit eden kansızları 'Türkiye'ye çakıl taşı bile atılmadı' gibi sözlerle savundu.

Geçtiğimiz çarşamba günü Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

"ÇAKIL TAŞI BİLE ATILMADI"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: "Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Suriye'de DEAŞ çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.