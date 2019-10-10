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Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad bu sabah sessiz, Kamışlı vuruluyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
DÜNYA TAKİPTE! BU SABAH ORASI VURULUYOR

'nin, 'nin kuzey bölgesinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan 'da bu sabah sessizlik hakim. Sabahın ilk saatleri itibari ile ise Kamışlı vurulmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Milli ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.

Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad bu sabah sessiz, Kamışlı vuruluyor TOPÇU ATIŞLARIYLA VURULAN TEL ABYAD BU SABAH SESSİZ, KAMIŞLI VURULUYOR

SESSİZLİK HAKİM

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

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TERÖRİSTLER MEVZİLERDEN KAÇTI

Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

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KAMIŞLI VURULUYOR

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Harekâtı kapsamında Kamışlı'daki terör hedefleri saat 07.19 itibari le vurulmaya başladı.

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