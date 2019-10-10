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Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
SINIR BİRLİKLERİNE GÖNDERİLDİLER

Barış Pınarı Harekatı kampsamında () tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviyesi sürüyor.

() tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Recep onur avcı Recep onur avcı

Allah ayagınıza taş degırmesın allah tum islam ordusunu korusun yıgıtler yolunuz acık olsun

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:52
adanalı adanalı

hay maaşALLAH yiğitlerime...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:06
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