Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Barış Pınarı Harekatı kampsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Recep onur avcı
Allah ayagınıza taş degırmesın allah tum islam ordusunu korusun yıgıtler yolunuz acık olsuncevapla 10.10.2019 12:52
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