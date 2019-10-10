10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Selçuk Bayraktar'dan HDP'nin paylaşımına tokat gibi yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HDP'NİN PAYLAŞIMINA TOKAT GİBİ YANIT

BAYKAR Teknik Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , ’nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA’lar ile ilgili paylaşımına tokat gibi bir cevap verdi.

Baykar Teknik Müdürü ve Mütevelli Heyeti Başkanı , 'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

Bayraktar twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na iliştin yaptığı paylaşıma Genel Merkezi'nden yapılan bir yorum üzerine şu yanıtı verdi:

"Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz"



HDP'NİN HAZIMSIZLIĞI
İHA ve SİHA'ların terörle mücadeledeki başarıları teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren İHA ve SİHA'lar HDP'de de hazımsızlığa yol açtı.

Yabancı medya kuruluşlarından Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda YABANCI MEDYA KURULUŞLARINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARA PROPAGANDA
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜ! ELEBAŞI ÖCALAN’IN POSTERLERİ BÖYLE SÖKÜLDÜ
Salih Tuna'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı yazısı! Fatih Portakal son derece sinsi bir algı operatörü SALİH TUNA'DAN DİKKAT ÇEKEN "BARIŞ PINARI HAREKATI" YAZISI! "FATİH PORTAKAL SON DERECE SİNSİ BİR ALGI OPERATÖRÜ"
Mardin'de 17 HDP'liye Barış Pınarı Harekatı gözaltısı MARDİN'DE 17 HDP'LİYE BARIŞ PINARI HAREKATI GÖZALTISI
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı duyurusu: 109 terörist öldürüldü SON DAKİKA! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI DUYURUSU: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek mesajı |Video MÜGE ANLI'DAN CANLI YAYINDA BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAKİ ASKERLERE DESTEK MESAJI |VİDEO
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör propagandası yapanlara operasyon! SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON!
Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman! Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vuruldu SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA BOMBARDIMAN! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN