Selçuk Bayraktar'dan HDP'nin paylaşımına tokat gibi yanıt
BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP’nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA’lar ile ilgili paylaşımına tokat gibi bir cevap verdi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.
Bayraktar twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na iliştin yaptığı paylaşıma HDP Genel Merkezi'nden yapılan bir yorum üzerine şu yanıtı verdi:
"Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz"
HDP'NİN HAZIMSIZLIĞI
İHA ve SİHA'ların terörle mücadeledeki başarıları teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren İHA ve SİHA'lar HDP'de de hazımsızlığa yol açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Akçakale'ye düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
- YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm canlı izle! – ATV
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?
- Hainler Akçakale’de sivilleri hedef alıyor… Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?
- MSB: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!