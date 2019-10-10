Selçuk Bayraktar'dan HDP'nin paylaşımına tokat gibi yanıt

BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP’nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA’lar ile ilgili paylaşımına tokat gibi bir cevap verdi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

Bayraktar twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na iliştin yaptığı paylaşıma HDP Genel Merkezi'nden yapılan bir yorum üzerine şu yanıtı verdi:

"Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz"







HDP'NİN HAZIMSIZLIĞI

İHA ve SİHA'ların terörle mücadeledeki başarıları teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren İHA ve SİHA'lar HDP'de de hazımsızlığa yol açtı.