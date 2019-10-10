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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör propagandası yapanlara operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON

Son dakika haberi... 'de 'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barş Pınarı Harekatı sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propaganda yapan 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPAN 78 ŞAHISLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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&#220;stad Üstad

Bu vatan kan ile yazıldı 3 5 bozuk namussuzluk twetleri bizi etkilemez sallamayin öyle boylede biz bu ülke etrafında kralına ülke kurdurmayiz sizde kudurun kuduz kopekler

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evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:39
SAMET SAMET

ya madem terör probagandası yapıyorlar atın içeri çıkartmayın yada teröristleri seviyorlarsa fırata götürün sıkın orda kafalarına bu soysuzları konuşturmayın bile. Allah ordumuzu Muzaffer eylesin Mehmetçiğimize yardım etsin pis pkk lılarıda helak etsin inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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