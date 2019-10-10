Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör propagandası yapanlara operasyon!
Son dakika haberi... Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barş Pınarı Harekatı sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Bu vatan kan ile yazıldı 3 5 bozuk namussuzluk twetleri bizi etkilemez sallamayin öyle boylede biz bu ülke etrafında kralına ülke kurdurmayiz sizde kudurun kuduz kopeklercevapla 10.10.2019 15:39
ya madem terör probagandası yapıyorlar atın içeri çıkartmayın yada teröristleri seviyorlarsa fırata götürün sıkın orda kafalarına bu soysuzları konuşturmayın bile. Allah ordumuzu Muzaffer eylesin Mehmetçiğimize yardım etsin pis pkk lılarıda helak etsin inşallah.cevapla 10.10.2019 15:18
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