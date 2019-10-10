Görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın 30 yıl hapsi istendi
İçişleri Bakanlığınca terör ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İçişleri Bakanlığınca, hakkında yürütülen terör soruşturma ve kovuşturmaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında dava açıldı. HDP Van milletvekili olduğu dönemde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezleke dosyaları, Ertan'ın, belediye başkanı seçildikten sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.
Başsavcılık, dokunulmazlığı sona eren Ertan'ın, çeşitli tarihlerde Van'da katıldığı etkinlik ve programlarda söylediği sözler ve dağıttığı bildirilerle ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında iddianame hazırladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertan'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA...
Ertan'ın güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilen 6 teröristin cenaze ve taziyelerine, ayrıca kentte düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın, toplantılar sırasında ve terör örgütü PKK'ya müzahir basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, suçu ve suçluyu övdüğü, öldürülen teröristleri yücelttiği, terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürüldü.
"ÖRGÜTÜN ÖZ YÖNETİM AMACININ GERÇEKLEŞMESİNE KATKIDA BULUNMUŞTUR"
Terör örgütü PKK'nın sözde anayasası niteliğinde olan KCK sözleşmesinde "öz yönetim"e ayrıntılı olarak yer verildiği kaydedilen iddianamede, terör örgütünün bu amacına ulaşmak için, yoğun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ülkenin birçok yerinde hakimiyet alanları oluşturmak için güvenlik güçlerine ve kamu binalarına topluca saldırı girişiminde bulunma kararı aldığı vurgulandı.
İddianamede, terör örgütünün şehirlerdeki iş birlikçileri ile dağdaki teröristlerin halkın arasına karışarak, zaman zaman bazı belediyelerin araçlarıyla insanların yoğun olarak yaşadığı sokak ve mahallelere çukur kazıp patlayıcı yerleştirdiği, tonlarla patlayıcı yüklü araçlarla canlı bomba saldırıları gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Teröristlerin hain saldırılarla çok sayıda sivil, kamu görevlisi ve güvenlik güçlerinin şehit olmasına ya da yaralanmasına neden olduğu kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Bu süreçte yöre halkının oturduğu evleri terk etmelerini cebren engelleyerek, canlı kalkın yapan terör örgütünün yasalara ve devlet otoritesine itaatsizlik çağrısına bölge halkının büyüt çoğunluğu itibar etmemiştir. Sürdürülen operasyonlar sonucu bir çok örgüt mensubu etkisiz hale getirilerek, yerleşim alanlarının, örgütün işgalinden ve patlayıcılardan temizlenerek, kamu düzeninin sağlandığı görülmüştür. Örgütün hedefi olan özerkliğin aşamalarından olan öz yönetimin örgüt tarafından kabul edilmiş bir amaç olduğu, şüphelinin de üst düzey yöneticilerin ideolojileri doğrultusunda öz yönetim vurgusu yaparak, örgütün amacının gerçekleşmesine katkı sunduğu anlaşılmaktadır. Şüpheli, terör örgütünün hiyerarşisine bağlı olduğunu gösterir şekilde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk bulunan eylemleri ve bu eylemlerin gerçekleştirildiği yer, zaman ve hitap ettiği kitle nazara alındığında silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemiştir."
"DEVLETİN HAKLI MÜCADELESİNİ 'HUKUKSUZ' OLARAK NİTELENDİRMİŞ"
Ertan'ın çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadelesini "hukuksuz ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiği aktarılan iddianamede, sanığın bu yolla bölge halkını şiddet eylemlerini gerçekleştirme noktasında tahrik ederek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Ertan'ın, ilgili sevk maddeleri uyarınca 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Ertan'ın yargılanmasına 25 Aralık'ta başlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- Donald Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
- Bakan Akar'dan kritik görüşmeler
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
- Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?