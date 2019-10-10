11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.10.2019

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman! Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vuruldu

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınında terör hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
Akçakale'ye düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı
Akçakale'ye düşen roketin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Teröristlerin korkudan kazdığı tünel böyle görüntülendi
Teröristlerin korkudan kazdığı tünel böyle görüntülendi
Bakanlık duyurdu! Şehitlerin intikamı alındı
Bakanlık duyurdu! Şehitlerin intikamı al��ndı
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme
Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme
Teröristlerden sınırda sivillere kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var
Teröristlerden sınırda sivillere kalleş saldırı! Şehit ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster