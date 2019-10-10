11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
HAVAN ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, 'na bağlı güçler de terör örgütü /'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyoneti vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.

/'li teröristlerin 'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile 'in ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi HAVAN ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Eski başbakanlardan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu ESKİ BAŞBAKANLARDAN ERDOĞAN'A 'BARIŞ PINARI HAREKATI' TELEFONU
Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde… TÜRKİYE'Yİ KINAYAN ÜLKELER HANGİLERİ? BARIŞ PINARI HAREKATI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA
Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve milli damga BARIŞ PINARI HAREKATI'NA "YERLİ VE MİLLİ" DAMGA
Son dakika: Trump'tan yeni Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: TRUMP'TAN YENİ "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI
Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması PAKİSTAN'DAN "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜ! ELEBAŞI ÖCALAN’IN POSTERLERİ BÖYLE SÖKÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN