Milli Savunma Bakanlığı: Terör hedefleri vuruldu, şehitlerin kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin ile Şanlıurfa'ya yapılan ve 4 sivilin şehit olduğu hain saldırılardan sonra bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.
Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününde başarıyla devam ederken teröristler tarafından Mardin ve Şanlıurfa'ya havan saldırısı gerçekleşti.
Sivilleri hedef alan teröristlerin hain saldırısında 1'i bebek 4 sivil şehit oldu ve çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bu hain saldırının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:
"BEBEK KATİLİ..."
"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!
KANLARI YERDE KALMADI
Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..."
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