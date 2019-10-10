10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: Terör hedefleri vuruldu, şehitlerin kanı yerde kalmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BAKANLIK DUYURDU! ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI

, Mardin ile 'ya yapılan ve 4 sivilin şehit olduğu hain saldırılardan sonra bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.

Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününde başarıyla devam ederken teröristler tarafından Mardin ve 'ya havan saldırısı gerçekleşti.

Sivilleri hedef alan teröristlerin hain saldırısında 1'i bebek 4 sivil şehit oldu ve çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bu hain saldırının ardından açıklama yapan terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı: Terör hedefleri vuruldu, şehitlerin kanı yerde kalmadı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TERÖR HEDEFLERİ VURULDU, ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"BEBEK KATİLİ..."

"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!

KANLARI YERDE KALMADI

Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..."

Son dakika: Nusayin ve Akçakale'de havan saldırısı! Şehitlerimiz var SON DAKİKA: NUSAYİN VE AKÇAKALE'DE HAVAN SALDIRISI! ŞEHİTLERİMİZ VAR
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek TRABZONSPOR'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Eski başbakanlardan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu ESKİ BAŞBAKANLARDAN ERDOĞAN'A 'BARIŞ PINARI HAREKATI' TELEFONU
Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve milli damga BARIŞ PINARI HAREKATI'NA "YERLİ VE MİLLİ" DAMGA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN