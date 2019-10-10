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Bakan Albayrak: Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BAKAN ALBAYRAK: DÜNYA BU KATİLLERE GÖZ YUMSA DA BİZ HESABINI SORACAĞIZ

Son dakika haberi... /YPG'li teröristlerin sınır hattında yaptığı havanlı saldırılara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı , "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, /YPG'li teröristlerin 'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile 'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.

Hazine ve Maliye Bakanı , PKK'nın kalleş saldırılarına tepki gösterdi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Albayrak, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." dedi.

Bakan Berat Albayrak'tan Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ZEYTİN DALI HAREKATI ŞİİRİYLE BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Alişan’dan Barış Pınarı Harekatı’na sessiz kalan ünlülere sert eleştiri ALİŞAN’DAN BARIŞ PINARI HAREKATI’NA SESSİZ KALAN ÜNLÜLERE SERT ELEŞTİRİ
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek TRABZONSPOR'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Eski başbakanlardan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu ESKİ BAŞBAKANLARDAN ERDOĞAN'A 'BARIŞ PINARI HAREKATI' TELEFONU
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN SKANDAL AÇIKLAMA

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