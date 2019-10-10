Bakan Albayrak: Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız
Son dakika haberi... PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında yaptığı havanlı saldırılara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'nın kalleş saldırılarına tepki gösterdi.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Albayrak, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." dedi.
Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Ekim 2019
Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/55XnPo1Crl
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
- Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- Başkan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm canlı izle! – ATV
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?