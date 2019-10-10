Göğsüne şarapnel parçası isabet eden 11 yaşındaki Elif kurtarılamadı
Terör örgütü YPG/PKK'nın havan ve roketatar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim kurtarılamadı. Şanlıurfa Valiliği, Elif'in sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim yaşamını yitirdi.
GÖĞSÜNE ŞARAPNEL PARÇASI İSABET ETTİ
YPG/PKK'lı teröristlerin havan ve roketatar mermili saldırılarında yaralanan Elif Terim, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Valiliği de yaptığı açıklamada, Elif'in sokakta oynadığı sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanıp hayatını kaybettiğini bildirdi.
"2'Sİ AĞIR 15 YARALI"
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ise yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin hedef gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını söyledi.
İlçe merkezine çok sayıda havan ve roketatar mermisi atıldığını ifade eden Keklik, "Terör örgütü mensuplarının saldırıları sonrasında ilçemizde 2'si ağır 15 kişi yaralandı. 11 yaşındaki bir kızımız ise kurtarılamadı. Diğer tüm yararlılarımızın tedavileri sürüyor. Yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.
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