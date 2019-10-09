Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Suriyeli kanaat önderlerinden destek geldi. Operasyon öncesi Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya geldi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yaptığı operasyonda mutabık kaldı.
Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep'te kritik bir toplantıya imza attı. Toplantıda önderler Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği çok kritik operasyon hakkında mutabık kaldı ve operasyona tam destek verdiler.
İŞTE TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR
"Fırat'ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye'nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye'nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz."
1- Terörün Karşısındayız
2- Operasyonu Destekliyoruz
3-Suriye'yi Böldürmeyeceğiz
4- Ülkemize Döneceğiz
Adı Soyadı
Kısa Özgeçmiş
1
Cemal Akıncı
Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşar
2
Abdulaziz Temmo
Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı
3
Mohammed Vacih Cuma
Türkmen Meclisi Başkanı
4
Muhammed Elşimali
Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi
5
Ali Ahmeed
Minberşam Derneği Başkanı
7
Ali Şerif
İşrak Gazetesi Kültür Editörü
8
M. Wail Dada
Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği
9
Mouhamad Hassno
ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği
11
Azzam Khanjı
Midad Derneği Başkanı
12
Abdulrahmen Dadam
Önder Derneği Başkanı
13
Radif Mustafa
Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı
14
Saad Vefai
Siyasetçi
15
Abdulhadi Almustafa
Suriye Hukukçular Birliği Başkanı
16
Alaaddin Husso
Fecr Radyo Koordinatörü
17
Hassan Mousa
Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
- 90 bin camide Mehmetçik için dua edildi!
- Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
- İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı
- Harekata destek için Fetih Suresi okunacak
- Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
- MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
- Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı!
- Birecik'e havan mermisi düştü
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?