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Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAREKATA TAM DESTEK

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'na Suriyeli kanaat önderlerinden destek geldi. Operasyon öncesi Gaziantep’te bir araya geldi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yaptığı operasyonda mutabık kaldı.

öncesi Gaziantep'te kritik bir toplantıya imza attı. Toplantıda önderler Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği çok kritik operasyon hakkında mutabık kaldı ve operasyona tam destek verdiler.

İŞTE TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR

"Fırat'ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye'nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye'nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz."

1- Terörün Karşısındayız

2- Operasyonu Destekliyoruz

3-Suriye'yi Böldürmeyeceğiz

4- Ülkemize Döneceğiz

Toplantı Katılımcı Listesi

Adı Soyadı

Kısa Özgeçmiş

1

Cemal Akıncı

Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşar

2

Abdulaziz Temmo

Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı

3

Mohammed Vacih Cuma

Türkmen Meclisi Başkanı

4

Muhammed Elşimali

Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi

5

Ali Ahmeed

Minberşam Derneği Başkanı

7

Ali Şerif

İşrak Gazetesi Kültür Editörü

8

M. Wail Dada

Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği

9

Mouhamad Hassno

ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği

11

Azzam Khanjı

Midad Derneği Başkanı

12

Abdulrahmen Dadam

Önder Derneği Başkanı

13

Radif Mustafa

Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı

14

Saad Vefai

Siyasetçi

15

Abdulhadi Almustafa

Suriye Hukukçular Birliği Başkanı

16

Alaaddin Husso

Fecr Radyo Koordinatörü

17

Hassan Mousa

Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi

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