Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Suriyeli kanaat önderlerinden destek geldi. Operasyon öncesi Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya geldi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yaptığı operasyonda mutabık kaldı.

İŞTE TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR

"Fırat'ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye'nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye'nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz."





1- Terörün Karşısındayız

2- Operasyonu Destekliyoruz

3-Suriye'yi Böldürmeyeceğiz

4- Ülkemize Döneceğiz