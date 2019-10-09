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Türkiye operasyonu başlattı BMGK toplanacağını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TÜRKİYE OPERASYONU BAŞLATTI BMGK TOPLANACAĞINI AÇIKLADI

Türkiye'nin Suriye'deki 'nı başlatması üzerine Avrupalı üyelerin talebiyle yarın toplanacağını açıkladı.

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden () Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.

Konseyin yarın kapalı oturumda toplanması bekleniyor.

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hasan hasan

siz topnalin anca işe yaramaz BMGK

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cevapla 09.10.2019 19:37
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