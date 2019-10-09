Türkiye operasyonu başlattı BMGK toplanacağını açıkladı
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BMGK Avrupalı üyelerin talebiyle yarın toplanacağını açıkladı.
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.
Konseyin yarın kapalı oturumda toplanması bekleniyor.
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