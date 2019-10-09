A Haber canlı yayınında operasyon! Terör hedefleri böyle vuruldu

Güvenli bölge oluşturmak amacıyla saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun başladığı saatten bu yana harekatı ekranlara getiren A Haber, akşam saatlerinde yaşanan bombardımana da canlı şahitlik etti. Canlı yayında yaşanan operasyonu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve Hikmet Öztürk, o sıcak dakikaları anbean izleyiciye aktardı...