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09.10.2019

A Haber canlı yayınında operasyon! Terör hedefleri böyle vuruldu

Güvenli bölge oluşturmak amacıyla saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun başladığı saatten bu yana harekatı ekranlara getiren A Haber, akşam saatlerinde yaşanan bombardımana da canlı şahitlik etti. Canlı yayında yaşanan operasyonu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve Hikmet Öztürk, o sıcak dakikaları anbean izleyiciye aktardı...
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