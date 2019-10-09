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Suriye sınırına komando takviyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
SURİYE SINIRINA KOMANDO TAKVİYESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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