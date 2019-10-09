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Terör örgütü yanlılarından "Barış Pınarı Harekatı" manipülasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YANLILARINDAN MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin 'nin ve harekatlarında gerçekleştiğini öne sürdü.

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.

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kerem kerem

malla bunlar;D

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:44
Emrah Emrah

Biz cok cocuk sehit verdik ama kimsenin cocuguna kadinina zarar vermedik ne mutlu türküm diyene allah türkü korusun.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:30
Miroğlu Miroğlu

Neyapsalar boş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:50
Miroğlu Miroğlu

Basaramiycaksiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:45
Ağrılı Ağrılı

Hdpnin söylediği herşey yalandır iftiradır kendileri bile inanmaz ama görevi bu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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