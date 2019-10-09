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YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
YPG/PKK'DAN CERABLUS'TAKİ SİVİLLERE SALDIRI

'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü /, 'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından / 'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, bölgesinde yer alan ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü 'dan arındırılmıştı.

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