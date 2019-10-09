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İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
İSTANBUL'DAKİ TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDU

Türkiye Fırat’ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan ’nı Başkan Erdoğan’ın emri ile başlattı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'da tüm camilerde sela okundu. Öte yandan sınır hattında da camilerin minarelerinden selâ sesleri yükseldi. O anlar ise A Haber canlı yayınına yansıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla için 'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla İstanbul'daki tüm camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

A HABER CANLI YAYININDA SELÂ SESLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı için Akçakale'deki tüm camilerden selâ sesleri yükseldi.

O anlarda A Haber canlı yayınında harekata ait detaylar anlatılıyordu. Selâ sesleri canlı yayında duyuldu.

İşte o anlar...

A Haber canlı yayınında selâ sesleri |Video A HABER CANLI YAYININDA SELÂ SESLERİ |VİDEO

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'daki camilerde sela okundu BARIŞ PINARI HAREKATI NEDENİYLE İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDE SELA OKUNDU
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