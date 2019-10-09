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Trump: PKK Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TRUMP: PKK TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI, UZUN YILLARDIR MÜCADELE EDİYORLAR

Başkanı , Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti ve ''PKK Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar.'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz saatlerde de açıklamalarda bulunan Trump'ın, ''ABD Türkiye'nin 'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarılmıştı.

Başkanı Trump, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

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subhanallah subhanallah

Rusya'ya "Senin ne işin var burada sınırın bile yok" diyen adamlar ABD'ye ağzını açamıyor :)

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evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:38
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Trump: PKK Türkiye nin düsmani ama biz bu düsmanla mücadele etmesini müttfik olarak onaylamiyoruz. demis. Cok ta Tinnnnnn.......

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evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:29
İstanbullu İstanbullu

it ürür kervan yürür

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:16
t&#252;rkoğlut&#252;rk türkoğlutürk

tromp işidi deaşı pkk pyd ne varsa türkiye üretti de ortama saldı dergibi konuşuyor dünyanın öbür ucundan buraları karıştırdıklarını unutturacak lar güyya yemezler..deaşlıları bize zimmetliyor aklısıra akıllara zarar..

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:08
vatansever vatansever

anlaşılan orda derin devlet var. pentagon (savunma bakanlığı) başkaları tarafından mı yönetiliyor?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:49
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