Trump: PKK Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti ve ''PKK Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar.'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz saatlerde de açıklamalarda bulunan Trump'ın, ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarılmıştı.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Suriye'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.
Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.
Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.
Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.
kalan karakter 1000
Rusya'ya "Senin ne işin var burada sınırın bile yok" diyen adamlar ABD'ye ağzını açamıyor :)cevapla 10.10.2019 01:38
Trump: PKK Türkiye nin düsmani ama biz bu düsmanla mücadele etmesini müttfik olarak onaylamiyoruz. demis. Cok ta Tinnnnnn.......cevapla 10.10.2019 00:29
tromp işidi deaşı pkk pyd ne varsa türkiye üretti de ortama saldı dergibi konuşuyor dünyanın öbür ucundan buraları karıştırdıklarını unutturacak lar güyya yemezler..deaşlıları bize zimmetliyor aklısıra akıllara zarar..cevapla 09.10.2019 21:08
anlaşılan orda derin devlet var. pentagon (savunma bakanlığı) başkaları tarafından mı yönetiliyor?cevapla 09.10.2019 20:49
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı
- Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
- ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı
- MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
- Birecik'e havan mermisi düştü
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
- 90 bin camide Mehmetçik için dua edildi!
- Harekata destek için Fetih Suresi okunacak
- Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?