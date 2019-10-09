Görüntüler açıldı, Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı! Küçük kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Emine Bulut cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi. Bulut'un olay anında yanında olan 10 yaşındaki kızı ise ifadesinde ''O kişi babam değil. Elimde poşet vardı onu kafasına attım tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim'' dedi.

Kamuoyunda infial yaratan Emine Bulut cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı ilk ifadesinde cinayet anına ilişkin görüntülerin avukatına verilmesini istedi.

Mahkeme ise bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.

DAVA BAŞLADI! KATİL ZANLISI İFADE VERDİ

Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamuoyunda infiale neden olan cinayetin katil zanlısı Fedai Varan (43) ifade veriyor.

Emine Bulut'un cinayete tanık olan 10 yaşındaki kızı da adliyenin farklı bir salonundan duruşmaya görüntülü bağlantı sistemiyle katılacak.

EMİNE BULUT'UN YAKINLARI SANIĞA SALDIRDI

Duruşmada zanlı "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.