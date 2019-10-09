10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Görüntüler açıldı, Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı! Küçük kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
EMİNE BULUT DAVASINDA SICAK GELİŞME!

cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi. Bulut'un olay anında yanında olan 10 yaşındaki kızı ise ifadesinde ''O kişi babam değil. Elimde poşet vardı onu kafasına attım tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim'' dedi.

Kamuoyunda infial yaratan cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı ilk ifadesinde anına ilişkin görüntülerin avukatına verilmesini istedi.

Mahkeme ise bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.

Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı EMİNE BULUT'UN YAKINLARI SANIĞA SALDIRDI

DAVA BAŞLADI! KATİL ZANLISI İFADE VERDİ

'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Kırıkkale 1. 'nde görülen duruşmada kamuoyunda infiale neden olan cinayetin katil zanlısı Fedai Varan (43) ifade veriyor.

Emine Bulut'un cinayete tanık olan 10 yaşındaki kızı da adliyenin farklı bir salonundan duruşmaya görüntülü bağlantı sistemiyle katılacak.

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında! Mahkeme talebini reddetti EMİNE BULUT'UN KATİL ZANLISI HAKİM KARŞISINDA! MAHKEME TALEBİNİ REDDETTİ

EMİNE BULUT'UN YAKINLARI SANIĞA SALDIRDI

Duruşmada zanlı "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma devam ederken, salonda gerginlik yaşandı. Olay anına ait görüntüler izlenirken Emine Bulut'un yakınları sanığa saldırdı, araya polis girdi.

Emine Bulut cinayeti davası başladı EMİNE BULUT CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI EMİNE BULUT'UN KIZININ İFADESİ Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V. ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, Varan'dan şikayetçi olduğunu belirtti. "O KİŞİ BENİM BABAM DEĞİL" F.B.V. şu ifadeleri kullandı: "Annem bana baban seni aradı konuşmak istiyor musun diyordu. İstemiyordum annem zorla konuşturuyordu. Babamın yanına bir kez kalmaya gittim. Babam istediği zaman görüşüyorduk. Bazen benim eski okuluma gelip çarşıya götüreceğim diyordu annem derslerimden geri kalmamak için göndermiyordu. Annemle o gün çarşıya gittik o gün hasta bakmaya gitmemişti. Annem namaz kılmaya girdi mescide. O anda mesaj attı neredesiniz dedi o kişi. Ben de yerimizi söyledim. Annem gidiyoruz dedi ben gitmek istemedim. Annemin boğazını sıktı. O kişi beni alıp götürdü annenin de haberi vardı. Annem beni aradı yemek yiyelim diye. Sonra kafeye oturduk onlar konuştu ben yemeğimi yedim. Beni başka masaya oturttudular. Biz annemle kaçtık emniyetin oradaki takside oturduk. Emniyete girdik oradaki müdür mü ne bilmiyorum beni başka odaya aldılar. İşleri bitince annem yanıma geldi gidiyoruz dedi. Annem işe gitmek için beni dolmuş durağına götürdü. Dolmuş durağının orada beni bekliyormuş o kişi annemin kolunu sıktı indirdi dolmuştan. Ben de indim. Kendi tişörtünü havaya kaldırdı bıçağı gösterdi anneme. Annem bana sen git ben konuşup gelirim dedi. Gitmek istemiyorum dedim. Dönerciye girdik sonra. Orada olanlar oldu. Daha önce taşıyordu bıçağı o gün görmedim ama sonradan anladım. İçeride annemle tartıştı. Ben kenardayım kapının önünde. Dışarı baktım annemin boynuna sarılıp boynunu kesti. Engellemeye çalıştım. Elimde poşet vardı onu kafasına attım tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim. Beni gezmeye götürmek istiyordu. Annem de eve götürmek istiyordu. Sonra ambulans geldi. Beni almadılar. Dedemi aradım geldi beni hastaneye götürdü. O kişi benim babam değil bunu söylemek istedim."
Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıkıyor EMİNE BULUT'UN KATİLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN