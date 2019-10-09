Sınır ötesi operasyonlara 'işgal' demişti! HDP'li isme PKK propagandasından dava

Türkiye’nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği terör temizliğini işgal olarak nitelendiren eski HDP 26. dönem milletvekili Erdal Ataş hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza talep edildi.

İstanbul Çağlayan'da bulunan bir düğün salonunda geçen yıl Muş Vartolular Derneği, "20. Dayanışma Gecesi" adıyla bir organizasyon düzenlendi. İstanbul Kâğıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen geceyle ilgili ihbar geldi.

Gelen ihbarda, mekânın 800 kişilik yemekli bir organizasyon olduğu, para toplanıldığı, dernek başkanları ve yetkili kişilerinin PKK ve YPG lehine konuşma yaptıkları belirtildi. Ayrıca konuşmacıların "Afrin'deki direnişe selam gönderiyoruz!" şeklinde beyanları olduğu ihbarda yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonrası temin edilen toplantıya ilişkin görüntü kayıtları da incelendi. O dönem 26. dönem HDP milletvekili olan Erdal Ataş'ın konuşmasının da görüntüde yer aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan inceleme, toplanan deliller, kolluk tutanakları, sosyal medya paylaşım çıktıları ve dosyadaki tüm bulgu ve belgeleri bir bütün olarak değerlendirerek terör örgütü propagandası yapmak suçundan eski milletvekili Erdal Ataş için iddianame düzenledi.

KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan iddianamede, o dönem HDP 26. dönem milletvekili olan Erdal Ataş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölgede istikrarın sağlanması için Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak Muş Vartolular Derneği'nin "20. Dayanışma Gecesi" organizasyondaki konuşmasının görüntü çözümü yer aldı. Kamera kayıtlarındaki konuşmasında eski HDP milletvekili Erdal Ataş'ın ifadeleri dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; Erdal Ataş'ın anılan organizasyonda yaptığı konuşması ile güvenlik güçlerimiz tarafından Afrin'de PYD terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonun işgal olarak nitelendirildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKTAN CEZA TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla terör örgütünün bu yolla övüldüğünü belirtti.

Ayrıca terör örgütünün yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör propagandasının yapıldığı ve atılı suçu bu kapsamda işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Şüpheli Erdal Ataş, iddianameye yansıyan ifadesinde herhangi bir örgüt propagandası yapmadığını belirtti.

İddianamede, Ataş'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep edildi.