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Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
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'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan ’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde /’li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran /'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor TERÖRİSTLER KAZDIKLARI TÜNELLERE BETON BLOK YERLEŞTİRİYOR

BETON BLOK YERLEŞTİRİYORLAR

Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi korkudan ne yapacağını şaşıran teröristler, kazdıkları tünellere beton blok yerleştirmeye çalışıyor. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında olan ve 'nin kuzey bölgesinde bulunan Menbiç'teki hendek ve mevzilerde teröristlerin olmadığı görüldü. YPG/PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce DEAŞ'tan alınan Menbiç'in etrafına oluşturulan hendek ve mevziler boş kaldı.

SİVİLLERE İZİN VERMEDİLER

Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li terörstlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlemeyi planladığı harekat öncesi büyük bir korkuya kapılan Tel Abyad'daki teröristler, sivil halkın arasında ve evlerde gizleniyor..

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK'ya destek mesajı ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN YPG/PKK'YA DESTEK MESAJI
YPG mevzileri boş kaldı YPG MEVZİLERİ BOŞ KALDI
Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristler gizlenmeye başladı FIRAT'IN DOĞUSUNDA YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER GİZLENMEYE BAŞLADI

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