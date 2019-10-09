Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD’li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

BETON BLOK YERLEŞTİRİYORLAR

Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi korkudan ne yapacağını şaşıran teröristler, kazdıkları tünellere beton blok yerleştirmeye çalışıyor. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında olan ve Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan Menbiç'teki hendek ve mevzilerde teröristlerin olmadığı görüldü. YPG/PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce DEAŞ'tan alınan Menbiç'in etrafına oluşturulan hendek ve mevziler boş kaldı.

SİVİLLERE İZİN VERMEDİLER

Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li terörstlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlemeyi planladığı harekat öncesi büyük bir korkuya kapılan Tel Abyad'daki teröristler, sivil halkın arasında ve evlerde gizleniyor..