Son dakika... Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş operasyon açıklaması |Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. ABD ile güvenli bölge konusunda müzakere başlattık." açıklamasını bulundu. Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın Trump'a biz harekâtı başlatacağız" mesajını verdiğini duyurdu ve "Tek hedefimiz bölgedeki teröristler" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekat hakkında, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız" dedi.



"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"



Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. ABD ile güvenli bölge konusunda müzakere başlattık." açıklamasını bulundu.



"İLGİLİ ÜLKELERE BİLDİRİMDE BULUNACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.



Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın Trump'a biz harekâtı başlatacağız." mesajını verdiğini duyurdu.