09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

YPG'nin hain planı deşifre oldu! Sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermeyecekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
YPG'NİN HAİN PLANI DEŞİFRE OLDU! SİVİLLERİ KULLANIP...

güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını tamamladı. ve hazır şekilde talimatın gelmesini bekliyor. Bölgede paniğe kapılan ’nın uzantısı ise sinsi planlar yapıyor. Kendi ailelerini bölgeden kaçıran örgüt, sivil halkın operasyon öncesi şehirden çıkışını engelledi. Örgüt bu sayede operasyonda “Türkiye sivilleri katlediyor” algısı oluşturmaya çalışacaklar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () ve Özgür Ordusu () Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Operasyonun önündeki siyasi engellerde kalkınca harekatın başlamasına çok az bir zaman kaldı.

HALKIN ÇIKMASINA İZİN VERİLMİYOR

Terör örgütü /, kapı kapı dolaşıp kendisine sahip çıkacak birilerini ararken, aynı zamanda halkın bölgeden çıkışına da izin vermiyor. 'ye karşı koyamayacağının farkında olan PKK, aldığı bu kararla olası operasyonda "siviller katlediyor" yalanını ortaya atıp dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışacak.

Suriye Milli Ordusu PKK/YPG için harekete geçti SURİYE MİLLİ ORDUSU PKK/YPG İÇİN HAREKETE GEÇTİ

YPG'Lİ TERÖRİSTLER SADECE KENDİ YAKINLARININ ÇIKIŞINA İZİN VERİYOR

Öte yandan YPG'li teröristlerin kendi ailelerini bulundukları bölgeden dışarı çıkartarak daha güvenli bölgelere gönderdiği aktarılıyor. Örgütün bu işlemi araçlarına ABD bayrağı takarak geçekleştirdiği belirtiliyor.

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın katliamlarının bilançosu! SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN KATLİAMLARININ BİLANÇOSU!

ZORLA TUTUYORLAR

Kendi aileleri dışındaki kimsenin kentleri terk etmesine müsaade etmeyen YPG'li teröristler, operasyon öncesi bölgeyi terk etmek isteyen diğer sivilleri ise zorla tutuyor.

Dünya'nın gözü Türkiye'de! Uluslararası haber ajansı bu fotoğrafları geçti... DÜNYA'NIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE! ULUSLARARASI HABER AJANSI BU FOTOĞRAFLARI GEÇTİ...

SİVİLLER ZARAR GÖRMESİN DİYE ÇOK ŞEHİT VERDİK

Oysaki Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonunda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlik göstermişti. Meskun mahalllerde yapılan operasyonlarda siviller PKK tarafından kalkan olarak kullanıldı ve Türk ordusu sivillere zarar gelmemesi adına çok sayıda şehit verdi. Hatta bu durumdan kaynaklı operasyonlar uzadı ve dolayısıyla maliyet yükü arttı ama ona rağmen Türkiye ve TSK hiçbir sivilin zarar görmemesi adına dünyada hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdi.

Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası PKK/YPG'de panik TÜRKİYE'NİN OPERASYON HAZIRLIĞI SONRASI PKK/YPG'DE PANİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN