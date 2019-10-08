YPG'nin hain planı deşifre oldu! Sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermeyecekler
Türkiye güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını tamamladı. TSK ve ÖSO hazır şekilde talimatın gelmesini bekliyor. Bölgede paniğe kapılan PKK’nın Suriye uzantısı YPG ise sinsi planlar yapıyor. Kendi ailelerini bölgeden kaçıran örgüt, sivil halkın operasyon öncesi şehirden çıkışını engelledi. Örgüt bu sayede operasyonda “Türkiye sivilleri katlediyor” algısı oluşturmaya çalışacaklar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Operasyonun önündeki siyasi engellerde kalkınca harekatın başlamasına çok az bir zaman kaldı.
HALKIN ÇIKMASINA İZİN VERİLMİYOR
Terör örgütü PKK/YPG, kapı kapı dolaşıp kendisine sahip çıkacak birilerini ararken, aynı zamanda halkın bölgeden çıkışına da izin vermiyor. Türkiye'ye karşı koyamayacağının farkında olan PKK, aldığı bu kararla olası operasyonda "siviller katlediyor" yalanını ortaya atıp dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışacak.
YPG'Lİ TERÖRİSTLER SADECE KENDİ YAKINLARININ ÇIKIŞINA İZİN VERİYOR
Öte yandan YPG'li teröristlerin kendi ailelerini bulundukları bölgeden dışarı çıkartarak daha güvenli bölgelere gönderdiği aktarılıyor. Örgütün bu işlemi araçlarına ABD bayrağı takarak geçekleştirdiği belirtiliyor.
ZORLA TUTUYORLAR
Kendi aileleri dışındaki kimsenin kentleri terk etmesine müsaade etmeyen YPG'li teröristler, operasyon öncesi bölgeyi terk etmek isteyen diğer sivilleri ise zorla tutuyor.
SİVİLLER ZARAR GÖRMESİN DİYE ÇOK ŞEHİT VERDİK
Oysaki Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonunda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlik göstermişti. Meskun mahalllerde yapılan operasyonlarda siviller PKK tarafından kalkan olarak kullanıldı ve Türk ordusu sivillere zarar gelmemesi adına çok sayıda şehit verdi. Hatta bu durumdan kaynaklı operasyonlar uzadı ve dolayısıyla maliyet yükü arttı ama ona rağmen Türkiye ve TSK hiçbir sivilin zarar görmemesi adına dünyada hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdi.
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