Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü
Son dakika haberi: Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
SURİYE MESELESİ DETAYLI KONUŞULDU
Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.
Balkanlar'daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.
DÜN AKŞAM DA İRAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Suriye Milli Ordusu harekete geçti
- Akıncı Üssü davasında flaş gelişme
- Bolu'da, ülkücülerden CHP'li meclis üyesine protesto
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan net mesaj
- Milli Savunma Bakanlığından ''hazırız'' mesajı!
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de
- CHP'de vekillerin 'belediye başkanı' isyanı
- CHP'li İBB’den konser salonunda Gezi finansörü Osman Kavala propagandası!
- Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri şüpheli avukatı sızdırmış
- AK Parti'den Yavaş'a "namus sözü nerede?" sorusu
- 1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Sigaraya zam geldi mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları… En ucuz sigara ne kadar?
- Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?
- EDHO 142. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izle! | ATV
- Türk ordusuna bölgedeki aşiretlerden operasyon desteği! |Video
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik görev emri sorgulama nasıl yapılır?
- Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü!
- Sınıra komando sevkiyatı… Barış Pınarı harekatı başladı mı? Suriye operasyonu son durum nedir?
- EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!
- Deutsche Bank'tan karar: 18 bin işçi çıkarıyoruz
- Son dakika: Sami Haşıloğlu ve Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten kararı
- MİT ve jandarmadan Bingöl'de PKK'ya ağır darbe! 13 sığınakta... |Video