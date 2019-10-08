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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberi: Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesinde , Rus mevkidaşı 'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı , ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, SERGEY LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

SURİYE MESELESİ DETAYLI KONUŞULDU

Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.

Balkanlar'daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.


DÜN AKŞAM DA İRAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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