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Son dakika: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
AHMET ALTAN VE NAZLI ILICAK İÇİN KARAR

Son dakika haberi... 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan ve 'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile 'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayca bozulması hükmüne uyulması ve 5 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler , Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan verilen, "ağırlaştırmış müebbet hapis cezası" kararının, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu hatırlatarak, bu bozma ilamına uyulmasına yönelik hüküm kurduğunu açıkladı.

Kaçma ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da hükme bağladı.

Dava dosyasının mütalaasını açıklaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN NAZLI ILICAK KARARI
Son dakika: Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası SON DAKİKA: NAZLI ILICAK'A 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

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