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İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 6 OKUL BOŞALTILIYOR

Gelen son dakika haberine göre; 'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

Son dakika: İstanbul'da depremde hasar gören 5 ilçedeki 6 okul boşaltıldı | Hangi okullar boşaltıldı işte isimleri |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREMDE HASAR GÖREN 5 İLÇEDEKİ 6 OKUL BOŞALTILDI | HANGİ OKULLAR BOŞALTILDI İŞTE İSİMLERİ |VİDEO

TAŞINMA KARARI VERİLDİ

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR:

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

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