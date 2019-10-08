İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

TAŞINMA KARARI VERİLDİ

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR:

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu