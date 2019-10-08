İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
TAŞINMA KARARI VERİLDİ
İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.
İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR:
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
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