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Son dakika! ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD'DEN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON AÇIKLAMASI: TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ

Son dakika haberi... ABD 'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." denildi.

ABD 'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili son dakika açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donal Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.'' mesajını vermişti.

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&#246;mer ismail k&#252;t&#252;kc&#252; ömer ismail kütükcü

maşaAllah ne kadar da ünlüymüşsünüz.... karşı koymayağız ne demek.. karşı koyamayacağız deyinde inanalım...

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evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:49
tesa tesa

Turkiyenin bir tarihi var 600 yil. turklerle hic kimse bu yer yuzunde savasamaz kapasitleri yoktur. turklerin gurur duyulacak bir tarihi vardir. turkiye dunyada bir numara merhametligiyle bunu kimse inkar edemez. iyiki'de turkler var allahin askerleri. ppk neden kaciyor cunku turkler geliyor ondandir. kacacak delik bulamiyacaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 08:49
Nail &#214;zdemir Nail Özdemir

Tıpası Yiyorsa Bir Denesin Allah Tan Başka Kimse Türkleri Durduramaz Boşuna Hayal Kurmasınlar Bizim Kanımızda Durmak Yoktur Temizliğe Devam #barışpınarıharekatı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 07:50
Erdal Erdal

Hala veriyosun Orda pkk yı ağır silahlarla donatin Ve geriye seyretmek Türkü hezimete uğratmak için bekleyeceksin Ama savaşin yürek işi oldugunu Türkleri silahlarını ve adamlarını nasil Gomdugunu görecek ve hüsrana ugrYacaksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 07:46
aosman aosman

"Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." demişler. Yanlış yazmışlar. DURDURAMIYORUZ yazacaklardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 07.10.2019 18:43
Eyy&#252;p Eyyüp

Allah islam ordusunu korusun.....mevzu derin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 10:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

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