Son dakika! ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Türkleri durdurmayacağız
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." denildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili son dakika açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donal Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.'' mesajını vermişti.
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maşaAllah ne kadar da ünlüymüşsünüz.... karşı koymayağız ne demek.. karşı koyamayacağız deyinde inanalım...cevapla 08.10.2019 09:49
Turkiyenin bir tarihi var 600 yil. turklerle hic kimse bu yer yuzunde savasamaz kapasitleri yoktur. turklerin gurur duyulacak bir tarihi vardir. turkiye dunyada bir numara merhametligiyle bunu kimse inkar edemez. iyiki'de turkler var allahin askerleri. ppk neden kaciyor cunku turkler geliyor ondandir. kacacak delik bulamiyacaklar.cevapla 08.10.2019 08:49
Tıpası Yiyorsa Bir Denesin Allah Tan Başka Kimse Türkleri Durduramaz Boşuna Hayal Kurmasınlar Bizim Kanımızda Durmak Yoktur Temizliğe Devam #barışpınarıharekatıcevapla 08.10.2019 07:50
Hala veriyosun Orda pkk yı ağır silahlarla donatin Ve geriye seyretmek Türkü hezimete uğratmak için bekleyeceksin Ama savaşin yürek işi oldugunu Türkleri silahlarını ve adamlarını nasil Gomdugunu görecek ve hüsrana ugrYacaksincevapla 08.10.2019 07:46
"Türkleri askeri olarak durdurmayacağız." demişler. Yanlış yazmışlar. DURDURAMIYORUZ yazacaklardı.cevapla 07.10.2019 18:43
Allah islam ordusunu korusun.....mevzu derin...cevapla 08.10.2019 10:05
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